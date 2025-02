Il Covid non c’è più: chiude l’Hot Spot Infettivologico

MANTOVA – Il Covid è ufficialmente finito anche se il virus non è ancora scomparso. Domani, venerdì 28 febbraio 2025 sarà l’ultimo giorno di attività dell’ambulatorio di Hot Spot Infettivologico situato nel container di fianco al Pronto Soccorso dell’ospedale di Mantova. Una data tutt’altro che causale quella del 28 febbraio, perché esattamente 5 anni prima in quella stessa data era stato registrato il primo caso di un paziente positivo al Covid nella nostra provincia, quello di un anziano di Cogozzo (all’epoca 85enne, ndr). Era stato l’inizio di un incubo che per i primi due anni era stato scandito a suon di bollettini giornalieri che elencavano i contagi in provincia capoluogo per capoluogo. L’ultimo report disponibile della situazione Covid nel Mantovano è aggiornato all’8 gennaio scorso, quando erano stati accertati 9 nuovi casi positivi in 24 ore. A quella data il totale dei contagi da inizio pandemia è di 193.962 pari al 47,95% della popolazione. Più di duemila i morti per il virus nella nostra provincia, la maggior parte dei quali della fascia d’età Over 75 e di sesso maschile. Quanto alla campagna vaccinale anti-Covid, l’ultimo dato disponibile riguarda quella relativa al biennio 2023-2024. Stando a quanto riportato dal sito di Regione Lombardia sono state 19.663 le dosi somministrate nella provincia ci Mantova. I vaccini attualmente disponibili in Regione Lombardia per le vaccinazioni anti-Covid19 sono aggiornati alla variante JN.1.