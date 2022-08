Il Covid rialza la testa: 324 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Torna a salire la curva dei contagi giornalieri da Covid nel Mantovano. Dopo la tregua della scorsa settimana, quando la media di nuovi casi era intorno ai 200 e a scendere, oggi sono stati registrati 324 contagi in 24 ore. Ciò che ha fatto salire ulteriormente la percentuale di positività nella nostra provincia, che è passata dal 16.1% di lunedì scorso al 20,6% odierno, riferito ai 324 tamponi positivi sui 1570 effettuati di cui 1442 antigenici. Per una volta il comune della provincia in cui è stato registrato il maggiore aumento in 24 ore non è stato il capoluogo ma Suzzara (+31). A seguire Mantova (+27) e Castiglione delle Stiviere (+26). Incrementi importanti anche a Viadana (+18), Asola (+14), Castel Goffredo (+10) e Sermide-Felonica (+11). Consistente anche il numero di nuovi casi di Covid registrato nei comuni dell’hinterland e in particolare a Curtatone (+15) e a Borgo Virgilio (+10).