Volley Serie B maschile – Asolaremedello riparte con una grigliata

ASOLA La stagione di Kema Asolaremedello di Andrea Fasani e Luca Mutti inizia stasera con il primo allenamento? No, si parte con una grigliata: i nuovi atleti faranno conoscenza dello staff tecnico, dei dirigenti e dei compagni, poi giovedì via alla preparazione vera e propria. La compagine del Chiese, neopromossa in serie B (in foto i festeggiamenti), disputerà il girone C assieme a Gabbiano Top Team ed E’più Viadana, Nella scorsa stagione ha vinto il girone B della serie C lombarda e in seguito ha conquistato lo scudetto della categoria, battendo i varesini del Mornago, anch’essi promossi in B. «Si parte, o meglio: si riparte – afferma il vice allenatore Luca Mutti – Nuova esperienza per quanto ci riguarda in questa categoria, dalla quale manchiamo da diversi anni. Difficile quindi fare dei pronostici: il nostro primo obiettivo è quello di centrare la salvezza». Sabato 17 settembre amichevole al PalaSchiantarelli con il Cazzago San Martino, al quale venerdì 23 i ragazzi di Fasani e Mutti restituiranno la visita. Martedì 27 test a Bovezzo col Valtrompia e per chiudere il programma della preseason martedì 4 ottobre a Sommacampagna col Dual Caselle, ex squadra dell’asolano Caiola (che tra l’altro ha appeso le scarpe al chiodo).