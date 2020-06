Gianluca Greco, dalla questura di Mantova a vicario del questore a Gorizia

MANTOVA Dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università la Sapienza di Roma nel 1990, e il Corso di Formazione per Vice Commissari di Polizia, Gianluca Greco nel 1992 viene destinato alla Questura di Verona dove ha ricoperto l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile e, quindi, di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Presta successivamente servizio presso la Questura di Rieti, come Capo di Gabinetto, e quindi presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Otranto in qualità di Dirigente, ove consegue una promozione per Merito Straordinario per l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina nel Canale d’Otranto.

Successivamente viene trasferito alla Questura di Pisa, dove si occupa, come Dirigente della D.I.G.O.S., del filone pisano dell’indagine sulle nuove brigate rosse (indagine per la quale consegue un Encomio Solenne).

Quindi, presso il Centro Nautico e Sommozzatori di La Spezia, dopo il Corso di Formazione svolto presso il COM.SUB.IN. della Marina Militare , ricopre l’incarico di Comandante del Nucleo Sommozzatori.

Nel 2010 viene promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, qualifica che gli consente di dirigere le Scuole Allievi Agenti di Trieste e Peschiera del Garda e quindi, di Vice Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Trieste.

Attualmente ricopre l’incarico di Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Mantova, Ufficio che si occupa del rilascio delle Autorizzazioni in materia di armi, giochi e scommesse, oggetti preziosi, compraoro, passaporti ed altro. Ha, inoltre, curato i Procedimenti amministrativi per le sospensioni delle Licenze dei Pubblici Esercizi ex art. 100 del T.U.L.P.S., e delle revoche dei Porti d’arma.

Dall’8 giugno 2020, il Dr. GRECO ricoprirà l’incarico di Vicario del Questore della Provincia di Gorizia.

Al Dr. Gianluca GRECO il saluto affettuoso del Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori, che lo ringrazia pubblicamente, sottolineandone le capacità, il valore professionale, morale e la preziosa collaborazione prestata in questi anni nella Provincia di Mantova.

Alle parole del Questore Sartori si unisce tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio nella Provincia di Mantova, che in questi anni ne ha potuto apprezzare le qualità umane e professionali.

Al Dr. GRECO un caloroso “in bocca al lupo” per il suo nuovo e importante incarico.