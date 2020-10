Calcio a 5 Serie A – Despotovic: “Mantova, non montarti la testa”

MANTOVA C’è grande euforia in casa biancorossa. Il Saviatesta Mantova arriva da due vittorie importanti nelle prime due giornate, contro Pesaro e Catania, e guarda tutti dall’alto della classifica insieme al Came Dosson. Il tecnico croato Frane Despotovic si coccola i propri giocatori, ma tiene alta le tensione in vista del match di sabato ad Avellino contro il Sandro Abate, un classico testacoda (si gioca alle 16). «Contro il Catania è stata una vittoria importantissima per noi. Vi dico una cosa. Dopo i tre punti ottenuti contro Pesaro ho temuto che la squadra potesse sentirsi appagata. Abbiamo ricevuto una valanga di complimenti e non siamo abituati. Bisogna essere molto umili e lavorare tanto». Un bel Mantova, quello visto contro il Catania, che ha saputo soffrire. «Loro sono partiti molto bene – racconta il mister – ci hanno messo sotto pressione, ma siamo riusciti a fare il nostro gioco. Mi aspettavo una partita dura. E così è stata».

Una partita che ha fornito al tecnico biancorosso buone indicazioni e diverse conferme. «Ho visto molti miglioramenti, ma questa è una squadra che può fare ancora meglio». Sembra quasi un segnale da lanciare alle avversarie. Il Mantova ha la possibilità d’inserirsi sul sentiero delle grandi. Anzi, oggi fa da capofila. «E’ presto per guardare la classifica – vola basso Despotovic – ai ragazzi ho chiesto una partenza sprint e siamo riusciti ad ottenere questi primi 6 punti, anche se è stato molto difficile. Ora ci attende la sfida di Avellino e speriamo di fare bene». Di questi tempi giocare è davvero una fortuna. «E’ esattamente quello che ho detto ai miei ragazzi. A tutti loro chiedo di prestare massima attenzione».

Testa all’Avellino, dunque, per battere il ferro finchè è caldo. E chissà che capitan Danicic possa segnare un altro gol all’incrocio come accaduto contro Pesaro e Catania. «E’ un giocatore importate per noi, un leader nato – assicura il mister, che l’ha voluto fortemente a Mantova – sa come trattare il pallone. E’ vero, l’incrocio lo cerca. Come dico sempre, per essere fortunati bisogna avere coraggio. E lui ce l’ha». E ora arriva anche Petrov. «Sta ultimando la documentazione, spero di averlo già sabato. Il suo inserimento può portare maggiore rapidità. E’ sempre stato un mio obiettivo di mercato, grazie alla società adesso è qui».