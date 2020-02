Il vescovo rinvia tutte le messe, funerali compresi

MANTOVA Il vescovo mons. Marco Busca, in ragione dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dispone la sospensione delle Celebrazioni Eucaristiche e di ogni preghiera comunitaria a partire da 24 febbraio 2020 e fino a data da definire a seguito dell’evolversi della situazione.

Unitamente alle celebrazioni si chiede che vengano sospese anche tutte le iniziative comunitarie (incontri di preghiera, cammini di iniziazione cristiana, conferenze …) e la chiusura degli oratori e di altri luoghi di ritrovo di pertinenza religiosa fino a nuova disposizione.

In ragione della citata ordinanza per la celebrazione dei funerali è prevista una preghiera di commiato presso l’abitazione, oppure la casa del congedo o sul cimitero, rinviando la celebrazione eucaristica.

Come comunità cristiana ci sentiamo prossimi al nostro popolo e alle nazioni interessate che vivono questa emergenza. Per questo chiediamo la benedizione del Signore a conforto di chi è nella prova e nella sofferenza e che dia determinazione ed equilibrio alle autorità e al personale sanitario chiamato ad affrontare questa situazione di criticità.