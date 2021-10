Illuminazione pubblica di via Amendola, sostituiti i pali

MANTOVA Come annunciato, Tea Reteluce ha eseguito insieme all’ufficio tecnico del Comune di Mantova, un controllo approfondito sui pali dell’illuminazione di viale Amendola, risultati tutti in perfette condizioni di stabilità.

Anche per uniformità e migliore effetto estetico, la Società ha tuttavia preferito toglierli e sostituirli con nuovi supporti, alti 8 metri e dotati di una guaina termorestringente alla base che preserva dall’azione corrosiva del terreno.

L’intervento è iniziato questa mattina e terminerà in giornata, mentre prosegue l’attività di controllo sugli impianti di illuminazione del quartiere e in altre aree della città.

Tea Reteluce ricorda che è attivo il numero verde 800 637637, al quale fare riferimento per segnalare eventuali disservizi.