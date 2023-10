Immigrazione clandestina, espulsi 8 cittadini stranieri

2 soggetti, un cittadino rumeno ed uno extracomunitario, entrambi con numerosi e rilevanti precedenti penali e di polizia, sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il loro successivo rimpatrio nel paese di origine. In particolare, il secondo, nella giornata di ieri, è stato rintracciato dalla Volante nel centro cittadino. L’uomo, sprovvisto di documenti, dopo essere stato accompagnato in Questura è risultato essere cittadino tunisino con numerosi e gravi precedenti, solo recentemente compiutamente identificato dalle Autorità del suo Paese. Al termine delle attività è stato accompagnato presso un C.P.R. nazionale;