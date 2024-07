Tennis tavolo paralimpico – Thailand Open, argento per Michela Brunelli nel doppio

PATTAYA (Tha) Medaglia d’argento per Michela Brunelli all’Ittf Thailand Para Open di Pattaya. La portacolori della Brunetti l’ha conquistata nel doppio, insieme a Giada Rossi. L’Italia, guidata dal direttore tecnico Alessandro Arcigli, affiancato dai tecnici Hwang Eunbit e Massimo Pischiutti e coadiuvato dall’infermiera Eva Pittini, ha conquistato anche il bronzo con Carlotta Ragazzini. Il bilancio complessivo, considerati anche gli argenti di Ragazzini, Rossi e Federico Falco e il bronzo di Brunelli nei singolari, è di quattro secondi posti e due terzi.

Nel doppio femminile di classe WD5 le iridate in carica Brunelli e Rossi hanno battuto in semifinale per 3-0 (11-8, 11-5, 11-9) Ragazzini e la singaporeana Claire Toh. Sembrava il preludio al trionfo finale, ma all’ultimo atto Michela e Giada hanno ceduto per 3-0 (4-11, 3-11, 4-11) alle coreane Yoon Jiyu e Seo Su Yeon. Resta una medaglia d’argento comunque soddisfacente.