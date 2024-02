Tiro con l’arco indoor – Lucilla Boari batte Brkic e vola ai quarti di finale degli Europei

Varadzin (Cro) Missione compiuta per Lucilla Boari ai Campionati Europei di Varadzin, in Croazia. La rivaltese ha battuto 6-0 la serba Brkic e ai quarti di finale se la vedrà con l’ucraina Hynp. Sarà derby tra Chiara Rebagliati, vincente 6-0 sull’arciera delle Faroe Henriksen, e Tatiana Andreoli che ha battuto 6-2 il georgiano Gvinchidze. Nel giorno delle prime eliminatorie individuali sono in 23 gli azzurri che volano ai quarti di finale da disputare nella giornata di oggi insieme alle semifinali, per provare a conquistare un posto in finale. Sempre nella giornata odierna inizierà la corsa verso le finali delle squadre. Quella femminile dell’arco olimpico è già qualificata per la semifinale e domani affronterà la Moldavia.