Imprenditori e politici faccia a faccia sulla nuova finanziaria

MANTOVA “Abbiamo accolto volentieri l’opportunità di un confronto con la politica sul tema della nuova finanziaria – dichiara Francesco Ferrari, presidente di Apindustria Confimi Mantova a margine dell’incontro che ha visto la partecipazione di 20 imprenditori – ci tenevamo al fatto che fosse un incontro informale a tavola, dove le parole escono più facilmente”. L’occasione per lo scambio di vedute è nata da uno speciale sulla legge Finanziaria che l’ufficio studi di Confimi ha predisposto come base per attivare un dibattito con la politica che in questo caso è stata rappresentata da Fratelli d’Italia con la presenza dell’onorevole Marco Osnato (Fd’I), presidente della Commissione Finanze della Camera. “E’ difficile fare sentire la propria voce al Palazzo ed è per questo che abbiamo attivato un confronto faccia a faccia dove, nel rispetto dei diversi ruoli, abbiamo potuto parlare in modo aperto delle priorità per le aziende – ha aggiunto il presidente Ferrari – per noi è fondamentale ridurre la pressione fiscale sulle aziende, contrastare il calo demografico e sviluppare un efficace intersezione tra domanda e offerta di lavoro”. All’incontro informale hanno partecipato per Fratelli d’Italia anche la senatrice Paola Mancini, l’onorevole Carlo Maccari e Stefano Nuvolari, responsabile provinciale Fratelli d’Itlia per le professioni.