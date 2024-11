Musei: Mantova chiude in bellezza il lungo week-end di Ognissanti

MANTOVA La giornata di ieri ha registrato un’affluenza significativa nei principali musei di Mantova, confermando ancora una volta l’attrattività del patrimonio culturale della città. Con un clima autunnale mite e un fine settimana all’insegna di mostre e bellezze artistiche, i musei mantovani hanno visto un buon numero di visitatori, un segnale positivo sia per il turismo sia per il panorama culturale cittadino. Palazzo Ducale, uno dei simboli dell’arte e della storia di Mantova, ha primeggiato per affluenza, accogliendo ben 3.865 visitatori. Un numero che racconta la centralità di questa istituzione e la capacità di attirare visitatori interessati a scoprire i tesori dei Gonzaga e il fascino delle collezioni ospitate. Palazzo Ducale sarà straordinariamente aperto anche oggi, lunedì, con ingresso gratuito del Castello di San Giorgio (piano terra e piano nobile con Camera degli Sposi) e Corte Nuova, con uscita dal Giardino dei Semplici. Ottimi risultati ieri anche per Palazzo Te, con 2.790 ingressi. Sebbene il dato sia inferiore rispetto ai giorni precedenti – con 3.356 presenze registrate venerdì e 3.869 sabato – Palazzo Te continua a richiamare un pubblico numeroso. Il fascino della villa giuliesca, con la celebre Sala dei Giganti e la mostra di Picasso, rimane una tappa imprescindibile per chi visita Mantova. Nonostante un numero di ingressi più contenuto, anche Palazzo San Sebastiano e il Maca (Museo di Arte Contemporanea di Mantova) hanno visto un discreto flusso di visitatori: 271 persone hanno scelto di trascorrere la domenica fra arte e storia, mentre nelle giornate precedenti si contavano 349 presenze venerdì e 613 sabato. Infine, il Tempio di San Sebastiano, con 364 ingressi, ha visto un lieve calo rispetto ai giorni precedenti (460 presenze venerdì e 760 sabato), ma conferma comunque il suo ruolo come luogo di interesse storico-artistico. Il tempio, opera incompiuta di Leon Battista Alberti, attira appassionati di architettura e curiosi della storia locale.