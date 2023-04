In commercio le calze di Palazzo d’Arco ispirate ai 4 elementi naturali

MANTOVA Alchimia e business.

Ieri mattina, presso la sala dello Zodiaco situata in Palazzo D’Arco, è stata presentata la seconda edizione del progetto “ L’Arte in Calza”, vendita al dettaglio di quattro nuovi modelli di calzature elaborati in chiave simbolica, ispirati ai quattro elementi naturali.

Questi modelli sono la continuazione della fortunata sperimentazione lanciata a novembre dello scorso anno, con oltre 240 paia di calzature vendute nell’arco di tre mesi.

Le nuove sperimentazioni si ispirano ai dipinti intrisi di esoterismo e simbologia della sala dello Zodiaco di Giovan Maria Falconetto, trasformando delle semplici calzature in una sorta di amuleto o talismano, capace di trasmettere l’idea di una bellezza che può essere rivissuta ogni giorno attraverso un capo d’abbigliamento.

Il progetto nasce dalla collaborazione del Museo di palazzo D’Arco con il Politecnico di Milano e il laboratorio artigianale “About” .

“Disegnare queste calzature – afferma convinto Elia Crippa, designer e creatore dei modelli – è stata come un’operazione alchemica. La nuova linea è audace e rispecchia le caratteristiche principali delle quattro famiglie dei segni zodiacali, risultando in un prodotto dal colore prezioso e scintillante”.

Le calzature sono opera di lavoro artigianale, con filati derivati dalla filiera italiana dove il cotone viene raccolto a mano, un fiocco alla volta, al giusto grado di maturazione.

Le calze sono in vendita solamente presso il Museo di palazzo D’Arco e il ricavato desostiene il progetto “La moda racconta” per la realizzazione dell’archivio tessile del museo stesso. (abb)