Il Consiglio Generale di Confindustria Mantova ha approvato Squadra di presidenza e programma per il quadriennio 2023-2027

MANTOVA Il presidente designato di Confindustria Mantova Fabio Viani incassa un altro voto positivo da parte del Consiglio Generale sulla squadra di presidenza ed il programma del mandato 2023-2027.

Molte le novità, tra cui quella storica di presentare alla vicepresidenza tre imprenditrici, mai successo prima. Poi le deleghe, tutte centrate su temi di grande attualità per le aziende. La scelta ha rispettato poi criteri di rappresentatività rispetto al territorio ed ai distretti dell’Associazione di categoria. Altro elemento importante, le deleghe sono in linea con le aree della struttura organizzativa e con i servizi lanciati negli ultimi due anni, segnale di grande sintonia con il rinnovamento in corso.

Ecco la nuova squadra:

Nicoletta Azzi (delega Sostenibilità ed Economia Circolare);

Annalisa Colletto (Innovazione e Transizione Digitale);

Barbara Novellini (Capitale Umano ed Education).

Stefano Bondioli (delega su Assoservizi e Amministrazione);

Francesco Copercini (Sindacale e Relazioni Industriali);

Marco Riva (Ambiente e Sicurezza)

Matteo Scazza (Sviluppo Associativo e Servizi)

Ai sette nuovi vicepresidenti, si aggiungono i tre di diritto:

Giovanni Fabiani, presidente Piccola Industria, con delega all’energia;

Vittorio Marenghi, presidente Giovani Imprenditori con delega sul passaggio generazionale e start-up;

Attilio Scacchetti, presidente Ance con delega alle infrastrutture.

Viani ha tenuto per sé la delega ai rapporti istituzionali. Il prossimo e definitivo appuntamento sarà con la ratifica definitiva da parte dell’Assemblea privata del 26 maggio.