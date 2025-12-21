In funzione in città i bus navetta anche nel 2026

Le ragioni dei costi sono state più volte poste in relazione anche sul servizio urbano dei bus navetta che l’amministrazione comunale ha dovuto affrontare con l’azienda per fronteggiare le richieste di aumenti non previsti. Incrementi che però il Comune ha accolto in ragione della propria politica viabilistica urbana, che non ammette ormai ripensamenti di sorta.

Le navette sono entrate in funzione sin dal primo mandato di Mattia Palazzi, quando il piano della mobilità sostenibile ha introdotto i due parcheggi scambiatori di Campo Canoa e di piazzale Montelungo.

«Da quella scelta non si indietreggia», ha confermato ancora ieri l’assessore alla viabilità Iacopo Rebecchi. Modifiche sono state apportate, e ancora si esaminano le possibilità di valutare il trasporto a pagamento anziché gratuito. Questione che probabilmente sarà riesaminata il prossimo anno.