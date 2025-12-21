Volley Serie A3 – Il Gabbiano vince la battaglia di Sarroch (0-3)

SARROCH (Ca) Dopo due sconfitte, il Gabbiano ritrova i tre punti, e su un campo difficile per tutti come quello di Sarroch. Un 3-0 combattuto, con un Top Team grintoso che non molla niente, come nel secondo set vinto 33-31. Resta così in corsa per la Coppa Italia: serve però anche il successo domenica con Trebaseleghe. Intanto però è ottimo quarto, dopo il ko della Negrini per 0-3 con Reggio.
SARROCH-GABBIANO 0-3 (20-25, 31-33, 19-25)
SARROCH CAGLIARI Partenio 1, Iannaccone 5, Agrusti 5, Stabrawa 16, Capelli 17, Leccis 6, Curridori 1, Mocci (L), Giaffreda (L), Matani, Romoli. Ne: Kubaszek, Pisu. All.: Denora Caporusso.
GABBIANO FARMAMED Guerriero, Maiocchi 18, Simoni 6, Baldazzi 16, Baciocco 14, Andriola 5, Sommavilla (L), El Moudden (L), Zanini 1, Gola 0, Toajari 0. Ne: Cremonesi, Pinali. All.: Radici-Lorenzi.
ARBITRI Bonomo e Pescatore di Roma.
NOTE Durata set: 28’, 42’, 31’. Battute errate: S 14, G 13. Ace: S 0, G 6.
Muri: S 6, G 8.