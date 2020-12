In giro con una patente portoghese falsa, denunciato brasiliano

MANTOVA Il 2 dicembre scorso, alle 11:40, agenti della Polizia Locale fermavano, per un controllo stradale, in Via Verona, un brasiliano, P.V di 58 anni, residente in città, alla guida di una “Chevrolet”, con patente contraffatta. Lo stesso esibiva, infatti, una patente di guida Portoghese rilasciata dalla competente Autorità Portoghese nel 2004.

La patente, dopo una attenta analisi, faceva emergere dubbi, per qualità di stampa, sulla sua genuinità. Il documento veniva sequestrato e fatto analizzare dall’Ufficio Falsi Documentali del Corpo di Polizia Locale di Brescia per una più approfondita attività d’analisi sul documento. Al brasiliano, non risultando titolare di altro documento abilitativo alla guida di veicoli veniva contestata la guida senza patente (sanzione di 5.000 euro) e il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, come previsto dal codice della strada.

Gli accertamenti tecnici, eseguiti con l’ausilio di particolari tecniche strumentali quali microscopia ottica, esame alla luce UV ed esame alla luce infrarossi con idonea attrezzatura, confermavano che la patente era interamente contraffatta.

Per questo motivo il brasiliano veniva anche denunciato alla Procura della Repubblica falsità materiale, per aver utilizzato un documento contraffatto, oltre alla sanzione amministrativa di 5.000 euro di cui sopra.