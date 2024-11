In giro in città con una bici rubata da mille euro: denunciato dai carabinieri per ricettazione

MANTOVA Se ne andava tranquillo e spensierato in giro per Mantova, approfittando della mite giornata invernale, in sella alla “sua” raggiante Mountain Bike marca “Bianchi”, bicicletta però non da lui comprata. E’ così finito nei guai un 20nne georgiano residente in città, a seguito del controllo operato dai Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Mantova che, con spiccato fiuto investigativo, si erano ricordati della descrizione del velocipede rubato la settimana scorsa.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di appurare che la bicicletta in possesso al ragazzo, era stata rubata ad un mantovano giorni addietro, e che il legittimo proprietario aveva regolarmente denunciato il furto presso la caserma di via Chiassi.

Inevitabile la denuncia a piede libero del giovane per il reato di ricettazione.

La bicicletta, del valore di circa 1.000 Euro, è stata così restituita al suo naturale proprietario, il quale ha ringraziato i Carabinieri, con gli occhi arrossati, spiegando che aveva acquistato le due ruote con i risparmi di alcuni mesi.