Deve scontare 2 anni e 4 mesi per maltrattamenti: arrestato un 35enne

PORTO MANTOVANO Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno arrestato un 35nne del luogo, in esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Le manette sono scattate ai polsi del soggetto avendo una pena residua da scontare di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, per in reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, maltrattamenti verso familiari e lesioni personali. Fatti commessi nel 2021 nel territorio di Porto mantovano.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, dove resterà ristretto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.