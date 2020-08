Stroncata a 35 anni da un’embolia polmonare

MANTOVA Stroncata a soli 35 anni a causa di un’embolia polmonare. Sgomento e grande cordoglio ha provocato la notizia della morte di Annamaria Marziliano, per tutti semplicemente Anna, originaria di Castelnovo Monti, dove risiede tuttora la famiglia, ma da tempo trasferitasi a Mantova. Il decesso, come detto causato da un’embolia polmonare, è avvenuto nelle prime ore di venerdì all’ospedale di Cremona. Nel pomeriggio del 29 luglio scorso la 35enne aveva partecipato ad una gita sui colli Mantovani assieme ad un gruppo di amici. Durante una passeggiata serale però la giovane si era sentita male e per questo era stata immediatamente soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Cremona, la struttura attrezzata più vicina al luogo in cui si trovava al momento del collasso. E nel nosocomio Cremonese è spirata venerdì mattina mentre nella stessa giornata, su autorizzazione dei familiari è stato effettuato l’espianto degli organi. La camera ardente è allestita all’Ospedale Maggiore di Cremona da oggi dalle ore 9,30. La cerimonia funebre verrà officiata domani pomeriggio alle ore 15,30 nella Chiesa della Resurrezione a Castelnovo Monti. Anna attualmente operava come consulente del lavoro, curando corsi di formazione e attività di supporto professionale, dopo aver lavorato in Confcommercio Mantova dal 2012 al 2016 come responsabile dell’area lavoro e relazioni industriali. Anche dopo aver aperto il suo studio, Anna aveva continuato a collaborare attivamente con Confcommercio Mantova.

Oltre al padre, lascia la madre Raffaella e la sorella Federica. Circa due settimane fa la Marziliano si era incidentalmente procurata una piccola frattura a un dito del piede, quasi completamente recuperata. In questo periodo ha seguito la terapia a base di anticoagulanti, una pratica standard per evitare il rischio di possibili formazioni di coaguli o emboli. La situazione sembrava tornata verso la normalità.