Calcio Eccellenza – Castellana, annunciate cinque amichevoli

CASTEL GOFFREDO Mentre il mercato della Castellana è in stand by, la società ha comunicato tramite i propri canali social le date dell’inizio del ritiro e le amichevoli in programma fino a fine agosto. Lunedì 29, tra cinque giorni, scatterà il ritrovo biancazzurro presso il campo sportivo comunale di Castel Goffredo. I giocatori si riuniranno alle dipendenze di mister Giovanni Arioli per dare ufficialmente il via alla nuova stagione.

Saranno cinque gli allenamenti congiunti dei goffredesi, di cui tre “derby” . Si partirà sabato 10 agosto contro l’Union Team Marmirolo del neo tecnico Matteo Tenedini. Dopo tre giorni, il 13, sarà la volta della sfida con l’Asola di mister Mauro Franzini. Dopo le sfide con le due mantovane, toccherà alle bresciane Ciliverghe e Sporting Brescia nell’ordine. Gli appuntamenti sono fissati per sabato 17 e mercoledì 21. Chiuderà il programma il match col San Lazzaro del nuovo mister Makris Petrozzi, sabato 24.

Essendo le prime partite in cui la squadra proverà gli schemi adottati in allenamento, di certo non si potrà pretendere la luna. La Castellana sfrutterà questi test per mettere benzina nelle gambe, trovare la giusta amalgama tra i giocatori e prendere confidenza con il ritmo partita.