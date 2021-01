Sperimentazione montessoriana nelle scuole di Schivenoglia

SCHIVENOGLIA – Una scuola che ripone massima fiducia nell’interesse del bambino, nel suo impulso naturale ad agire ed a conoscere. Il fatto dell’interesse che spinge ad una spontanea attività è la vera “chiave psicologica” dell’educazione: queste le premesse che animano la sperimentazione montessoriana che le scuole di Schivenoglia stanno approntando. Il progetto, seguito dal Comune e finanziato con 100mila euro di finanziamenti Covid sui due plessi della scuola dell’infanzia e della primaria, sarà presentato con due appuntamenti on line nelle giornate di oggi e di venerdì.

Oggi alle 18 (sul link https://meet.google.com/syx-cnnp-qac) sarà presentato il lavoro fatto alla scuola dell’infanzia: l’edificio scolastico è stato rimodernato attraverso il rifacimento completo dei servizi, l’allestimento di nuove luci riposanti a risparmio energetico, la sostituzione di tutte le porte d’uscita rispettando le norme di sicurezza, e l’integrale insonorizzazione dell’ambiente. Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 saranno aperte sino al 25 gennaio 2021 all’istituto comprensivo G. Gorni di Quistello (info: https://icquistello.edu.it/infanzia/). Venerdì 15 alle 18 (https://meet.google.com/aun-hovw-jtn) si terrà invece la presentazione dell’intervento fatto alla scuola primaria dove il plesso è stato completamente ristrutturato, in linea con le normativa antisismica. La scuola propone ampie aule, spazi all’aperto sempre disponibili, mensa scolastica gestita in Sala Polivalente e Biblioteca all’interno dell’edificio.