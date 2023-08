Infezione Dengue: due casi sul Garda a Padenghe e Manerba

DESENZANO Tre casi di Dengue in Italia confermati, uno nel Lazio e due in Lombardia, e non correlati a viaggi in zone endemiche per l’infezione. I due casi lombardi sono stati accertati nella Bassa Bresciana a Padenghe e a Manerba. Già scattata la profilassi. I pazienti, stando a quanto segnalato dal Ministero della Salute, sono in via di guarigione e sono state attivate tutte le procedure per la profilassi e la disinfestazione dei luoghi coinvolti. Con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità il dicacastero sta monitorando la situazione sul territorio nazionale.