Powerchair Hockey – Gli Warriors ad Eindhoven: venerdì l’esordio con i Munich Animals

Sabbioneta È arrivato il momento, l’attesa è finita. I Macron Warriors Sabbioneta sono pronti a scendere in campo nel prestigioso torneo in programma ad Eindhoven da oggi a domenica. Coach Fabio Merlino, i giocatori e tutto lo staff sono preparati e concentrati per dare il meglio e tornare a Sabbioneta con il miglior risultato possibile. La sesta edizione dell’“International GP Bulls Powerchair Hockey Tournement” (prende il nome dalla società olandese che lo organizza) vede in campo 14 squadre provenienti da diversi campionati europei e divise in due gironi. Nel gruppo A sono inserite: GP Bulls E1 (Ned), Dracs Crea (Esp), Black Knights Dreiech (Ger), Sharks Monza (Ita), Gidos (Bel), New Cavaliers (Cz) e Rolling Thunder (Sui); nel gruppo B: GP Bulls E2 (Ned), Macron Warriors Sabbioneta (Ita), Jaquars Praga (Cz), Munich Animals (Ger), Orient Red Bulls (Den), Iron Cats (Sui) e Skorpions Varese (Ita). Il programma dei match dei Warriors: venerdì ore 10:45 con i Munich Animals; ore 13 con i Jaguars Praga; ore 14:30 con gli Orient Red Bulls; ore 16 con i GP Bulls E2. Sabato ore 11:45 con gli Skorpions Varese e ore 14:45 con gli Iron Cats. «Siamo entusiasti per questa prestigiosa avventura europea dove potremo confrontarci con squadre di alto livello e provenienti da molti Paesi – ha detto Merlino – Abbiamo lavorato duro anche in questi caldi giorni d’estate per prepararci al meglio. Vogliamo ottenere risultati importanti. È una grande occasione di visibilità per la nostra squadra e un’esperienza unica. Grazie ancora ai GP Bulls per averci invitato». La formazione: Luca Mercuri, Riccardo Ottonelli, Youssef Ali, Giovanni Camponesco, Pietro Giliberti, Leonardo Catania, Riccardo Federigi, Tommaso Liccardo. La delegazione è completata dallo staff composto da: Merlino, De Felice, Capasso, Savio, Negri, Pierotti, Catania. Domani l’arrivo ad Eindhoven. Nelle giornate del 25 e 26 si giocano i match della fase a gironi (2 gironi da 7 squadre con le prime due di ogni girone che accedono ai play-off), mentre i play-off e play-out sono in programma domenica.