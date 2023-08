Basket serie C m – Jbc Stings, Stefano Filippi sarà il nuovo responsabile marketing: “Convinto della bontà del progetto”

Curtatone Stefano Filippi è il nuovo responsabile marketing e commerciale degli Stings versione 2023-24. Negli ultimi 7 anni figura fondamentale per lo sviluppo dell’area commerciale e Mkt della Pallacanestro Mantovana, capace di coinvolgere con entusiasmo aziende mantovane e non, porterà la sua esperienza nella neonata Asd Pallacanestro Mantova, con l’obiettivo di far crescere e sviluppare le nuove progettualità degli Stings versione 2023-24. Novità assoluta sulla quale concentrerà molte delle sue forze sarà la costituzione di un Consorzio di aziende che possa dare solidità e continuità ai progetti da sviluppare e che allo stesso tempo crei opportunità di business fra le aziende consorziate. «Ho avuto modo di conoscere i nuovi dirigenti – afferma Filippi – attraverso diversi incontri ed approfondire insieme a loro e a Gabriele Casalvieri, che conosco da anni e che reputo uno dei migliori dirigenti sportivi in circolazione, la nuova progettualità Stings, e sono stato convinto oltre che dalla bontà, vedi anche l’accordo con lo Junior Basket Curtatone, anche dall’entusiasmo manifestato da tutti gli interlocutori con i quali mi sono interfacciato. Grande merito per la riuscita della trattativa va anche al presidente storico degli Stings Adriano Negri che mi ha coinvolto con grande volontà nello sviluppo del progetto Consorzio, che diventerà parte fondamentale della futura struttura societaria della Pallacanestro Mantova. Ricomincio da dove ho lasciato e confermo che dalle prime consultazioni con le aziende mantovane c’è grande entusiasmo e volontà di appoggiare il nuovo progetto Stings 2023-24». Felice per la conclusione positiva della trattativa è anche il neo presidente Stings Gabriele Palmieri: «Sono molto contento che Stefano Filippi abbia compreso la bontà del nostro progetto e abbia voluto salire a bordo per affrontare questa nuova avventura insieme a noi; sono sicuro che tutti insieme ci toglieremo molte soddisfazioni. Gli Stings sono un patrimonio della città ma anche di tutta la provincia mantovana».