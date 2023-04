Infortunio a Iseo: operaio di Castiglione muore dopo tre giorni di agonia

MANTOVA Non ce l’ha fatta Jaswinder Singh, l’operaio 42enne indiano residente a Castiglione delle Stiviere che era rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro lo scorso 24 aprile all’interno dei capannoni della Wood Beton dei Fratelli Nulli a Iseo, provincia di Brescia. L’operaio è morto nelle scorse ore a causa delle lesioni troppo gravi riportate durante il drammatico infortunio, avvenuto mentre stava effettuando delle opere di tinteggiatura utilizzando una gru. Per motivi ancora da chiarire il cestello in cui il 42enne si trovava, mentre saliva non si è fermato, schiacciandolo contro una trave. Il pm ha disposto l’autopsia. sul posto sono stati, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Ats di Brescia.