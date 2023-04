Calcio Promozione – Artoni: “Suzzara, con La Sportiva puoi fare l’impresa”

SUZZARA Un pari che muove la classifica, ma “frena” il Suzzara. E, del resto, non è mai facile un derby con questo Marmirolo: i bianconeri rimangono a -3 dalla Nuova Valsabbia. Ma bisogna continuare a correre per agguantare il miglior piazzamento play out e non rischiare la retrocessione per distacco: «Abbiamo sprecato una grande occasione – dice mister Agide Artoni – . Per ciò che abbiamo creato, avremmo dovuto vincerla. Abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutti e 90′, lo 0-0 ci sta stretto. Loro erano venuti per pareggiarla, hanno fatto i loro conti, arroccandosi in difesa. Da parte nostra sono mancate le giuste dosi di cattiveria e grinta nel secondo tempo; ci siamo disuniti perché abbiamo avuto troppa paura di subire gol». Il cammino del Suzzara di Artoni nella ultime settimane resta comunque molto positivo: «Vincere tutte le partite mi sembra pretenzioso – afferma -. Sono molto contento dei ragazzi perché stanno facendo tutto quello che chiedo; non ho assolutamente nulla da rimproverare. Mancano due partite al termine, speriamo possano bastare per affrontare i play out. Dal canto nostro, cercheremo di portarci a casa tutti e 6 i punti, ma spero che possano bastarne 4». «I ragazzi li vedo bene, sono cresciuti tanto. Anche domenica abbiamo giocato con 6 quote; è normale commettere certi errori ed avere dei cali. Ci giochiamo le carte giuste per salvarci». Domenica l’ostica Sportiva Ome: «Vedendo la classifica mi sembrano tagliati fuori dai play off, ma questo non impedirà loro di voler vincere l’ultima gara casalinga. I ragazzi sono carichi e pronti a giocare col coltello tra i denti. Ci servirà grande concentrazione». Saranno tutti presenti, tranne Borghi che sta recuperando dallo stiramento al polpaccio rimediato con con la Governolese.