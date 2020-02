Jacopo Thun, nuovo CEO di Connecthub

MANTOVA Connecthub, primo Full Enabler Omnichannel Digitale e Logistico in Italia con oltre 20 Mio di euro di fatturato e una crescita – per il secondo anno consecutivo – double digit verso l’esercizio precedente, si dimostra partner affidabile per sviluppare know-how e accompagnare i brand nella trasformazione della gestione dei canali di vendita. A supporto del nuovo piano di espansione e di investimento, la nomina di Jacopo Thun ad amministratore delegato.

Il nuovo Chief Executive Officer (CEO), chiamato a guidare l’ulteriore sviluppo dell’azienda, grazie alla profonda esperienza nell’innovazione dei processi digitali, maturata alla guida di importanti team coinvolti nella creazione e trasformazione di realtà oggi leader internazionali del luxury e-commerce, sarà in carica da febbraio 2020 e lavorerà a stretto contatto con il Consiglio di Amministrazione.

Jacopo Thun porta in Connecthub evoluzione e nuova conoscenza, sviluppata all’interno del gruppo Yoox Net-A-Porter, dove ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Platform Director durante la delicata fase di integrazione di Yoox con Net-A-Porter e, in seguito, quello di Strategic Technology Sourcing & Partnerships Director del Gruppo. Alla guida di Connecthub, metterà a disposizione il bagaglio di competenze acquisito nei progetti di digital transformation e nello sviluppo di strategie omnichannel.

L’incontro di Jacopo Thun e Connecthub guarda lontano e si prefigge importanti traguardi. Gli obiettivi di Connecthub per i prossimi anni sono ambiziosi, ma chiari: «Apportare innovazione e cambiamento. Essere per il mercato il digital transformation enabler di riferimento, capace di rivoluzionare il modo in cui le aziende fanno business e si approcciano al mondo digitale.» dichiara Jacopo Thun. «Connecthub si presenta come una vetrina industriale, un vero e proprio incubatore di innovazione, un sistema evolutivo adattabile nel tempo alle esigenze delle aziende che vogliono presidiare nuovi mercati on e off-line e accelerare la trasformazione digitale massimizzando il valore dell’impresa». conclude il nuovo CEO di Connecthub

«L’arrivo nel board di Jacopo aggiunge entusiasmo, competenza e una spinta decisiva in termini d’innovazione», ha spiegato Simon Thun, founder di Connecthub, «elementi necessari per un ulteriore rapido sviluppo e per un solido futuro, dopo un eccellente 2019 che ha confermato l’efficacia delle nostre strategie e il trend di crescita dell’azienda».