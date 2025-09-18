Job day Fiege il 30 settembre al Cpi

job Day per conto del Gruppo FIEGE martedì 30 settembre 2025 a Mantova: i reclutatori dell’azienda leader nella logistica e che vanta collaborazioni con Zalando, incontreranno i candidati presso il Centro per l’Impiego di Mantova in via don Maraglio. Le figure ricercate sono gli addetti al magazzino da occupare presso la sede di Nogarole Rocca, tra Mantova e Verona. La selezione è affidata direttamente al Gruppo Fiege che si occuperà del primo colloquio conoscitivo per individuare i profili cui proporre un ingresso in azienda con un iniziale contratto a tempo determinato.

Per partecipare occorre inviare la propria candidatura online collegandosi all’indirizzo: https://www.lavoroprovinciamantova.it/job-day-fiege/, compilare il modulo con i dati di contatto, allegare il Curriculum Vitae e attendere una comunicazione di conferma alla partecipazione da parte del Centro per l’Impiego.

Una volta ricevuta la conferma, ci si dovrà presentare il 30 settembre alle ore 9 in Via Don Maraglio 4 a Mantova. I recruiter del Gruppo Fiege presenteranno l’azienda, raccontando i principali passaggi e le tappe salienti che l’hanno portata a essere oggi una delle più importanti realtà logistiche in Europa.

Il Centro per l’Impiego di Mantova con questo nuovo job day conferma una vocazione sempre più accentuata alla creazione di opportunità concrete per l’incontro tra le esigenze occupazionali del territorio e le aziende alla ricerca di personale.