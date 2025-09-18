Casa del Sole e Mantova calcio, un incontro profondo e solidale

MANTOVA Un legame profondo e duraturo unisce Casa del Sole Onlus e il Mantova Calcio, una relazione che affonda le sue radici oltre sessant’anni fa, fin dalla fondazione della Onlus. Questa amicizia, nata nel tempo e rafforzatasi attraverso incontri, visite e condivisione di valori, rappresenta oggi un vero esempio di vicinanza tra due realtà che vivono nel cuore di tanti cittadini mantovani.

Da qualche tempo a questa parte, il rapporto tra Casa del Sole e il club biancorosso del Presidente Piccoli si è trasformato in un percorso di vera amicizia, fatto di incontri autentici e di uno spirito di inclusione che si traduce in azioni concrete. L’idea di vivere un momento di confronto e partecipazione ha portato Mantova Calcio 1911 a vivere un open day speciale, dedicato a 80 amici e partners della società, tutti coinvolti in un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Divisi in sei squadre, guidate da alcuni dei protagonisti della rosa biancorossa – Ruocco, Fedel, Bragantini, Andrenacci, Marras e Maggioni – i partecipanti hanno avuto l’opportunità di immergersi nelle attività quotidiane di Casa del Sole, scoprendo i percorsi riabilitativi e le attività educative dedicate a bambini e ragazzi. Un percorso ricco di emozioni, che ha incluso esperienze a cavallo, laboratorio di ceramica, arte espressiva e musicoterapia, attività di panificazione e laboratori di creatività con materiali poveri.

L’entusiasmo e la partecipazione attiva hanno creato un’atmosfera di totale inclusione, in cui tutti hanno potuto toccare con mano le proposte di Casa del Sole e comprendere l’importanza del lavoro quotidiano per il benessere e lo sviluppo dei frequentanti. La giornata si è arricchita ulteriormente grazie alla presenza di alcuni alunni della Casa del Sole, che con entusiasmo e orgoglio hanno mostrato ciò che rende “straordinaria” la loro quotidianità.

A margine dell’incontro, Tommaso Maggioni, parlando al personale della onlus ha sottolineato: “Casa del Sole è tanta roba. Siate orgogliosi di ciò che fate…ogni giorno! Ve lo meritate!”

Questo open day ha rappresentato non solo un momento di divertimento e apprendimento, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra il mondo dello sport e quello del sociale. Un esempio di collaborazione che fa bene alla comunità, dimostrando che, quando si uniscono le forze, si può creare qualcosa di davvero speciale. Congedo finale con un arrivederci a breve: Mantova 1911 ospiterà gli alunni di Casa del Sole con le loro famiglie e il personale educativo della struttura, il prossimo 27 settembre al PataStadium per l’incontro Mantova-Frosinone, per scrive insieme una nuova pagina di questa meravigliosa Amicizia.