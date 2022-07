La Bieffebi di Gonzaga verso il Sol Levante: acquisita dalla giapponese Kubota

GONZAGA Va in direzione del Sol Levante la Bieffebi di Gonzaga, azienda meccanica dalla storia ultradecennale: è infatti ormai cosa fatta l’acquisizione del ramo aziendale specializzato nella realizzazione dei tosaerba da parte dell’azienda nipponica Kubota. Secondo l’accordo stipulato la casa giapponese acquisirà anche della Ferrari di Reggiolo, azienda controllata dalla Bieffebi e anch’essa specializzata nella realizzazione di macchine tosaerba.

L’operazione della Kubota si inserisce in una strategia di potenziamento del proprio mercato sull’area occidentale passando proprio per la valorizzazione delle tecnologie messe a punto da Bieffebi e Ferrari.