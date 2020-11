La Cervetta si illumina di viola per i bambini prematuri

MANTOVA Palazzo della Cervetta in piazza delle Erbe a Mantova illuminato di viola dal 15 al 17 novembre 2020 per celebrare la Giornata mondiale della Prematurità. Anche quest’anno, infatti, la Provincia aderisce all’iniziativa promossa in ambito locale dall’associazione “Il coraggio di vivere” e a livello nazionale da “Vivere Onlus Coordinamento delle Associazioni per la Neonatologia”. Martedì prossimo in tutto il mondo si cercherà di focalizzare l’attenzione sul problema dei parti prematuri. L’obiettivo è offrire sostegno, condivisione e collaborazione alle famiglie che sono state colpite da questa situazione.