La ferocia del potere: Genova vent’anni dopo

MANTOVA Il Circolo libertario mantovano, in collaborazione con lo spazio sociale la Boje, invita la

cittadinanza all’incontro con Lorenzo Guadagnucci che presenterà il libro “L’eclisse della

democrazia. Dal G8 di Genova a oggi: un altro mondo è necessario” scritto insieme a Vittorio

Agnoletto e pubblicato in una nuova versione aggiornata da Feltrinelli.

L’incontro si terrà il prossimo giovedì, 28 ottobre, dalle ore 17.30 presso lo spazio sociale La

Boje! in strada Chiesa Nuova n. 10. Per partecipare all’incontro scrivere a

circololibertario@gmail.com o telefonare a Luca 3339980340. L’incontro sarà trasmesso online

sulla pagina facebook.com/circololibertariomantovano

Lorenzo Guadagnucci è stato una delle persone, vittime della violenza presso la scuola Diaz, i

poliziotti lo hanno colpito con i “tonfa” ripetutamente fino a spezzargli tutte e due le braccia.

Giornalista e scrittore ha fondato Giornalisti contro il razzismo ed è tra i promotori del Comitato

Verità e Giustizia per Genova.

Il “movimento dei movimenti” è stato il primo, all’alba del ventunesimo secolo, a porre una critica

serrata e articolata alla globalizzazione neoliberista, il sistema ideologico e di potere che disciplina

il mondo da alcuni decenni. A Genova finì sotto i colpi del manganello il senso stesso di

democrazia, la sua promessa d’essere un’arena aperta al confronto delle idee.

Il mercato, dominatore della scena nell’ultimo quarantennio, sta dimostrando di non avere strumenti

adatti a fronteggiare i pericoli che incombono sull’umanità e sul futuro stesso della specie e tutt’ora

non si è (ancora) affermato un paradigma diverso.

I can’t breathe, non riesco a respirare sono le ultime parole pronunciate da George Floyd prima di

essere ucciso soffocato. Se vogliamo respirare e guardare con fiducia al futuro, il primo passaggio è

conoscere ed interpretare bene il passato.