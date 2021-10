Acquisto di un’area da adibire a parcheggio per il futuro polo scolastico del Fermi: ok dal consiglio provinciale

MANTOVA Si all’unanimità dai presenti alla seduta odierna del Consiglio provinciale alla quinta variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023: una modifica dettata dalla possibilità per la Provincia di acquisire un’ulteriore area di circa seimila metri quadri da adibire a parcheggio del futuro polo scolastico che sorgerà su un terreno adiacente all’attuale sede dell’Istituto Fermi a Mantova e per cui il parlamentino di Palazzo di Bagno si era già espresso a favore lo scorso anno. Entro la fine del 2021 saranno ultimati i passaggi per l’acquisto della parte più estesa del lotto, attualmente di proprietà di una società del gruppo Montepaschi. Un’operazione che per la casse dell’ente di via Principe Amedeo prevede un esborso di circa un milione e cento mila euro. Per gli ulteriori 6 mila metri quadri il costo si aggirerà invece sui 100 mila euro.