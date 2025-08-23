La fortuna bacia Mantova: 11 milioni al Gratta&Vinci nei primi sei mesi di quest’anno

MANTOVA Mantova ha il primato nazionale della fortuna al Gratta & Vinci; nei primi 6 mesi di quest’anno nella nostra provincia è stata registrata la vincita più alta in assoluto, una “grattata” da 6 milioni di euro, più un’altra da 5 milioni. Addio pensieri per il mutuo, per le bollette, per la rata della macchina per i due fortunati mantovani che sono tra i 34 neomilionari che hanno vista la propria vita cambiare radicalmente grazie a un supervincita con i “Gratta e vinci”. La media è stata quindi di quasi 6 neo milionari al mese, un valore in linea con quello dell’intero scorso anno. Nel 2024 furono infatti 73 i premi milionari distribuiti dal Gratta e Vinci, con una media di 6 milionari al mese. Sono i dati diffusi dall’Agimeg, l’Agenzia di stampa mercato dei giochi. Secondo un’elaborazione di Agimeg, ben 16 le regioni che hanno ospitato vincite milionarie con i Gratta e Vinci nei primi 6 mesi del 2025. In testa la Lombardia con 8 vincite. Segue la Sicilia con 4 neo milionari. Sul terzo gradino del podio Emilia Romagna e Sardegna con 3 successi a testa. Due vincite a 7 cifre per Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto. Una vincita milionaria è invece finita in Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria. Solo quattro regioni sono rimaste a secco di successi milionari e precisamente Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. Tra le singole province sono in testa alla graduatoria per vincite milionarie ci sono Cagliari e Como con 3 successi per entrambe, ma per un totale di 9 milioni di euro, inferiore agli 11 piovuti a Mantova. Per la precisione nella nostra provincia il colpo grosso è stato fatto a Marmirolo, in provincia di Mantova, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 6 milioni di euro con il Gratta&Vinci Super Gold. A Cittadella ai primi di giugno, l’altra vincita record: 5 milioni di euro con un tagliando della serie Ultranumerissimi. La fortuna è rimasta in zona anche ad agosto, spostandosi però nelle sale slot: in una Vlt di Poggio Rusco è uscito un jackpot nazionale da 4500mila euro. La Lombardia guida anche la graduatoria per importi totali dei premi milionari distribuiti nel periodo considerato con 25,5 milioni di euro. In seconda posizione la Sicilia con 13,5 milioni di euro totali, davanti alla Sardegna con 9 milioni. Dei 34 vincitori tra gennaio e giugno, ben 6 hanno avuto la possibilità di aggiudicarsi un vitalizio, con il Gratta e Vinci “Il Turista per Sempre“. La vincita prevede un pagamento di 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro alla fine.