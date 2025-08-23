La cura artigianale di Disanima Piano Festival

MANTOVA Dodicesima edizione per la rassegna Disanima Piano a Mantova, che si si terrà dal 12 al 14 settembre a Giardino Scalori (via Chiassi) e Corte Gesuita (via Aldriga a Borgo Angeli). Tre gli eventi serali, due i pomeridiani per il festival che ha nel tempo raggiunto un seguito costante da parte dei 250 soci e del pubblico che assite ai vari eventi, nel complesso fino ad oggi 150 concerti per oltre 500 artisti.

Una esperienza di lunga data, curata, come hanno spiegato gli organizzatori durante la presentazione della manifestazione, con meticolosità artigianale. A presentare gli appuntamenti sono intervenuti i soci fondatori dell’Associazione Disanima Piano: il presidente Stefano Guernelli, il direttore artistico Davide Guernelli, la segreteria e coordinatrice Alessandra Scalori e Paola Bruschi delle pubbliche relazioni. Con loro il sindaco Mattia Palazzi, che ha sottolineato la capacità da parte dell’associazione di affiancare soggetti diversi e osare perfino spettacoli con aspetti sperimentali. Arrivando ad un’offerta sostenibile, di qualità e con differenti ispirazioni.

Si parte, infatti, il 12 settembre alle 21.15 con Frida Bollani Magoni e il suo Semplicemente Frida in Tour, durante il quale l’artista proporrà cover e sue produzioni. Sul palco con lei musicista britannico Mark Glentworth. Di altro genere, come si diceva, la proposta del 13 settembre, ore 17, che vede in scena due attori brillanti: Assane Diop e Max Samaritani. Il primo, di Castiglione delle Stiviere e già noto per le presenze a “Zelig”, racconta in al pubblico esperienze personali e temi come il razzismo e le complessità culturali con talgio ironico; il secondo tratta con umorismo dirompente la quotidianità, dal rapporto con la moglie agli approcci alla dieta.

Arianna Porcelli Safonov esplicita le paure dell’essere umano contemporaneo prendendo come spunto le favole nel suo Fiabafobia, il 13 settembre alle 21.15.

Alessandra Mostacci e Sofia Buconi firmano l’ omaggio a Freak Antoni, il 14 settembre alle 17, simbolo di come la forma cantautorale possa essere sarcastica, dissacrante, capace di esaminare il contesto sociale e disintegrarlo. Ultimo incontro quello che ha come protagonisti il Duo Idea e Marino Bartoletti, il 14 settembre alle 21.15, con Sanremo insieme, carrellata narrata e cantata sull’evento pop più seguito in Italia.

Partner istituzionali della rassegna sono il Comune di Mantova, fondazione Bam e fondazione Comunità Mantovana, affiancati da sponsor privati che sostengono il progetto.

Per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione.

Info: www.disanimapiano.com. Contatti: cell. 338 49 47 909; alessandra.disanima@gmail.com (segreteria); info.disanima.piano@gmail.com.