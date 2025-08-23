Sottopasso ciclopedonale Porta Cerese: al via la pavimentazione in sasso lavato

MANTOVA Sono stati subappaltati i lavori riguardanti la pavimentazione architettonica in sasso lavato del Mincio che sarà posata nel sottopasso ciclopedonale di Porta Cerese, uno dei tunnel che passerà sotto la ferrovia Mantova-Monselice.

L’opera, autorizzata ieri dal Comune di Mantova, sarà realizzata dall’impresa Villagrossi spa di Rodigo. L’intervento costerà 99mila euro, quasi tutti provenienti dai fondi del Pnrr, con una piccola integrazione delle casse comunali.

I primi lavori per la realizzazione dei sottopassi ferroviari, carrabile e ciclopedonale di Porta Cerese per lo spostamento della fitta rete dei sottoservizi (acquedotto, gasdotto, teleriscaldamento e fognature) sono iniziati nel maggio del 2024.

Il cantiere proseguirà fino al maggio del 2027 quando è prevista la conclusione dell’opera. Il sottopasso permetterà l’eliminazione del passaggio a livello che chiude oltre ventinove volte al giorno.

I passaggi a livello creano insicurezza sia per il sistema di mobilità ferroviario che per quello stradale, inoltre generarono forti rallentamenti nella viabilità veicolare ed è pericoloso per i ciclisti.

L’opera avrà ricadute positive sulla qualità urbana, sulla sicurezza stradale e sulla mobilità automobilistica. Migliorerà anche la viabilità ciclabile perché saranno completati i tratti delle piste oggi disconnessi.