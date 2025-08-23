La Polizia di Stato denuncia una persona per una truffa ai danni di un’azienda mantovana vittima di un attacco Man in the Middle

MANTOVA La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Campania, ritenuto responsabile di una sofisticata truffa ai danni di una azienda di Mantova, vittima di un attacco informatico.

Le indagini, condotte dalla Polizia Postale di Mantova, hanno svelato un meccanismo che ha avuto origine da una e-mail fraudolenta ricevuta sulla casella aziendale, apparentemente inviata da un dipendente dell’azienda, il cui contratto di lavoro era terminato da pochi giorni.

Nella comunicazione si richiedeva il pagamento dell’ultima mensilità su un nuovo IBAN. In buona fede l’importo, di poco meno di 2 mila euro, veniva bonificato sul conto indicato.

Solo successivamente, il vero dipendente contattava l’azienda chiedendo informazioni circa il pagamento dell’ultima mensilità, dichiarando di non aver mai richiesto alcuna modifica dell’IBAN né inviato quella comunicazione. Si è potuto, pertanto, accertare che la mail ricevuta era falsificata, al fine di indurre l’azienda a effettuare un pagamento verso terzi.

La Polizia Postale coglie l’occasione per sensibilizzare aziende e cittadini sul crescente fenomeno delle truffe informatiche, raccomandando la massima attenzione nella verifica dell’identità dei mittenti e dei dati bancari contenuti nelle comunicazioni digitali.