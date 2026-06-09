Poliziotta fuori servizio arresta un ladro d’auto in azione in via Bonomi

MANTOVA – Notte di spaccate in centro a Mantova, dove l’intuito e la prontezza di un’agente della Polizia di Stato libera dal servizio hanno permesso di bloccare e arrestare un ladro seriale di autovetture. In manette è finito un cittadino marocchino di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

Il fatto e l’intervento lampo

Erano da poco passate le tre del mattino quando la poliziotta, transitando in via Bonomi, ha notato una Mercedes parcheggiata con le quattro frecce accese e i sistemi di allarme attivati. Sul sedile posteriore dell’abitacolo si muoveva un uomo intento a rovistare con fare sospetto.

Compresa la situazione, l’agente ha immediatamente allertato la centrale operativa per richiedere il supporto di una pattuglia. Tuttavia, vedendo il sospettato uscire dall’auto e salire a bordo di una bicicletta nel tentativo di dileguarsi, la poliziotta è intervenuta da sola: si è qualificata e, applicando i protocolli operativi di pronto intervento, ha bloccato fisicamente le braccia del giovane, impedendogli la fuga fino all’arrivo dei colleghi della Volante.

Refurtiva e attrezzi da scasso

Una volta messo in sicurezza, il 27enne ha consegnato spontaneamente gli strumenti utilizzati per il colpo:

Un martelletto in metallo (usato per infrangere il vetro posteriore della Mercedes)

Un cercafase con punta metallica

Un cavo di ricarica originale Mercedes-Benz “Charging cable mode 3”

Oggetti vari appena sottratti, per un valore commerciale complessivo di oltre 200 euro.

Quattro auto colpite in pochi minuti

I successivi accertamenti effettuati dagli agenti nella zona e l’analisi immediata delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina hanno documentato una vera e propria scia di raid. Con le stesse identiche modalità (finestrino infranto), il giovane aveva già danneggiato e depredato altre tre autovetture parcheggiate lungo la stessa via Bonomi.

Il provvedimento del Giudice

Accompagnato in Questura per i rilievi di rito, il malvivente è stato tratto in arresto con le accuse di furto aggravato continuato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Mantova.

Nella giornata di ieri il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 27enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.