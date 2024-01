Operazione Capodanno sicuro, 6 denunce e petardi sequestrati

MANTOVA Sei persone denunciate e altrettante finite nei guai in qualità di consumatori di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio svolto dai carabinieri di Mantova a cavallo della festività di Capodanno. Tra il pomeriggio del 30 dicembre e la serata del 1° gennaio infatti sono stati intensificati i servizi straordinari dell’Arma al fine di garantire una maggiore cornice di sicurezza ai festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, che hanno visto accorrere in città numerosi turisti che hanno trascorso la notte tra il vecchio e il nuovo anno in piazza Sordello.

Nel corso dei numerosi controlli svolti tra il capoluogo e i comuni della grande Mantova, i militari virgiliani hanno deferito in stato di libertà un 47enne italiano circa l’accusa di detenzione di alcuni petardi illegali, un 18enne italiano per tentato furto di uno smartphone in esercizio commerciale, un 42enne extracomunitario per guida senza patente, due uomini, entrambi 40enni, e una donna di 42 anni, tutti italiani, per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

I carabinieri inoltre, hanno segnalato sei persone, tre uomini e tre donne, alla prefettura di Mantova per detenzione, ai fini di uso personale, di modiche quantità di sostanze stupefacenti, procedendo al contestuale sequestro, complessivamente, di circa otto grammi di hashish e uno di cocaina. Inoltre, sempre nel corso dei predetti servizi, sono state controllate complessivamente 420 persone e 260 automezzi.