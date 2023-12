Pallavolo serie B – Il Viadana dà scacco alla regina Sassuolo

Viadana E’più alla grande nella sfida al PalaFarina con la capolista Kerakoll Sassuolo. Il 3-0 (25-22, 25-23, 25-12) col quale i rivieraschi si sono imposti sul quotato team di Francesco “Pupo” Dall’Olio ha chiaramente dimostrato che Viadana voleva a tutti costi il successo, per riscattare la sconfitta del precedente turno al tie-break a San Martino in Rio con l’Ama. Questo per dimostrare che nella lotta per il primo posto ci sono anche loro: la seconda parte del 2023 si chiude con il secondo posto a soli due punti dalla battistrada.

Al PalaFarina c’è stata battaglia solo nei primi due set, quando i ragazzi di Panciroli e Gualerzi hanno avuto il merito di reggere e chiuderli vincenti. Sono partiti a mille anche nell’ultimo, la Kerakoll non ha retto il passo e perndendo anche l’opposto Bigarelli, per Viadana era un monologo, chiuso 25-12 per il 3-0 finale. «A essere onesti – afferma il presidente Valeriano Rossi – abbiamo fatto più fatica in altre gare. Mi aspettavo molto di più dai nostri avversari, dalla capolista. Buon per noi che abbiamo vinto e siamo contenti. Speriamo a questo punto di continuare su quest’ottima strada».