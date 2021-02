L’abbraccio solidale di Tea all’associazione Abeo Mantova

MANTOVA Un importante gesto di solidarietà da parte dei dipendenti del Gruppo Tea che hanno donato 9mila euro all’associazione Abeo di Mantova. La somma è stata raccolta attraverso il progetto di sostenibilità interno “RecuperiAmo”, che ha coinvolto nel 2020 i dipendenti invitati ad “acquistare” materiali aziendali dismessi ma ancora in buone condizioni (come arredi, computer portatili e fissi, monitor, ecc.) attraverso un portale web di aste online.

La consegna della donazione è avvenuta all’interno del padiglione di accoglienza collegato all’unità operativa di neuropsichiatria infantile AbeoHub che Tea aveva lo scorso anno contribuito a realizzare supportando la posa della rete del teleriscaldamento.

“Ringrazio Tea per la donazione arrivata da RecuperiAmo e per il sostegno ad AbeoHub – dichiara Vanni Corghi, presidente Abeo – un luogo a disposizione della comunità e costruito completamente da Abeo. L’abbiamo terminato in un periodo non semplice, ma avevamo fatto ogni sforzo possibile per poterlo vedere in funzione. Il padiglione è stato fondamentale durante l’apice della pandemia per garantire il distanziamento durante le attese, funzione che continua ad assolvere”.

“Siamo orgogliosi di essere tra i sostenitori del vostro progetto e di avervi potuto donare la cifra ricavata da RecuperiAmo – interviene Massimiliano Ghizzi, presidente Teai – Un’iniziativa di sostenibilità ambientale che ha coinvolto i nostri dipendenti. Si è trattato di un’asta online che ha consentito a molti oggetti di poter avere una seconda vita e non finire in discarica”.