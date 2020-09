Ladri di bici scatenati: 7 colpi in 24 ore in centro città

MANTOVA Sette furti di biciclette in città nell’arco di 24 ore. Mentre il Comune di Mantova presenta la nuova flotta del progetto Mobike, i ladri di biciclette continuano a preferire i modelli tradizionali. Bici rubate per strada anche in pieno centro storico da ladri incuranti delle telecamere che potrebbero inchiodarli con tanto di denuncia. Non sempre chi ruba biciclette lo fa per rivenderle e mettersi in tasca qualche decina di euro. A volte il furto scaturisce da una sorta di “stato di necessità”, che nella fattispecie significa che il ladro ha bisogno di un mezzo spostarsi il più rapidamente possibile in città. Tra i derubati delle uiltime 24 ore, ad esempio c’è stato chi ha ritrovato la propria bicicletta nel giro di poche ore, abbandonata sul lungolago o in zona stazione ferroviaria, magari con una ruota completamente a terra e senza un pedale, però rigorosamente chiusa con un lucchetto che non è quello originale. In altri casi le ricerche sono ancora in corso, così come le indagini da parte delle forze dell’ordine presso cui i derubati hanno presentato la loro denuncia nei confronti dei soliti ignoti.