Calcio Prima Categoria – Baraldi: “Porto imballato, ma è normale”

PORTO MANTOVANO Il tecnico del Porto Lucio Merlin ha avuto le risposte che si attendeva dalla prima uscita stagionale di tre giorni fa contro il Casalromano, che si è imposto per 5-0. Mercoledì prossimo è in programma un nuovo test col Soave, sul terreno dei granata.

«Il risultato dell’amichevole col Casalromano non era di primaria importanza – afferma il diesse del Porto Luca Baraldi – . I nostri avversari sono apparsi più dinamici, mentre noi eravamo un po’ imballati, ma credo sia normale. Inoltre ci mancavano tre difensori. La preparazione, le amichevoli e gli incontri della prima fase della Coppa Lombardia, contro le ambiziose Marmirolo e Suzzara, ci serviranno per essere pronti per il debutto in campionato. Speriamo di partire bene e di mantenere un buon passo nel corso della stagione. Il nostro organico comprende parecchi giovani, molti dei quali usciti dal nostro settore giovanile. Crediamo in loro e intendiamo valorizzarli». Infine un accenno alle problematiche relative ai protocolli sanitari: «Dal Casalromano abbiamo ricevuto i complimenti per come abbiamo seguito e messo in atto le procedure affinchè tutto si potesse svolgere regolarmente. Questo riguarda anche i nostri allenamenti che si sivolgono ogni sera. Siamo responsabili e seguiamo scrupolosamente quanto ci è stato richiesto».