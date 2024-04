Calcio Serie C – Mantova, Possanzini e Botturi al lavoro per la B

MANTOVA Dopodomani il Mantova chiuderà il proprio trionfale campionato ospitando al Martelli il Legnago (ore 16.30). Per i biancorossi anche l’occasione di riscattarsi dopo le tre sconfitte di fila con Renate, Vicenza e Lumezzane successive alla conquista matematica della B. Ieri Burrai e compagni si sono allenati al mattino sotto lo sguardo e la spinta dei tifosi. Allenamento parzialmente differenziato per Panizzi, per motivi precauzionali. Domenica saranno tutti a disposizione, tranne gli infortunati Radaelli e Maggioni. Oggi il Mantova si allenerà al mattino a porte chiuse. La rifinitura di domani pomeriggio, per la prima volta, sarà invece aperta ai tifosi.

Concluso il campionato, il Mantova penserà alla Supercoppa contro Cesena e Juve Stabia. Lunedì si svolgerà il sorteggio della prima partita, l’esito della quale determinerà il calendario degli altri due turni. Le partite sono in programma il 5, 12 e 19 maggio; ogni squadra ne giocherà due, una in casa e una in trasferta.

Nel frattempo ci si sta proiettando alla prossima stagione. La conferma di Davide Possanzini è stata sancita dalla stretta di mano con Filippo Piccoli, immagine diffusa dalla società nella serata di mercoledì. Il modo più efficace per mettere a tacere le voci di un possibile approdo del tecnico in Serie A. In realtà, l’accordo tra Possanzini e il Mantova (peraltro sancito dal rinnovo automatico del contratto) non è mai stato in pericolo, come lo stesso allenatore ha più volte ribadito di suo. Al vertice di mercoledì era presente anche il dt Christian Botturi, che con Possanzini sta definendo il programma estivo: data del raduno, sede del ritiro estivo, tipologia di squadre da affrontare nelle amichevoli, composizione dello staff e altro ancora. La Serie B ha tempi anticipati rispetto alla C, visto che il campionato partirà il 17 agosto. Prima ancora, nel week-end del 3-4 agosto, prenderà il via la Coppa Italia. Il Mantova affronterà in casa (lavori al Martelli permettendo) una squadra di Serie C.