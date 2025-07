Le foto dell’astrofotografo mantovano Andrea Vanoni pubblicate dalla Nasa

MANTOVA È un ritrattista del plasma, l’astrofotografo 37enne Andrea Vanoni. Dal suo osservatorio astronomico privato riesce a immortalare le intemperanze della nostra stella come pochi altri. Se ne è accorta anche la giuria dell’Apod Nasa, che seleziona quotidianamente – fra le tante che le arrivano da tutto il mondo – l’immagine astronomica del giorno. L’anno scorso, a salire sul podio, era stato un suo scatto che mostrava una prominenza triangolare sospesa sulla superficie della nostra stella. Ieri Vanoni si è guadagnato di nuovo l’ambita pagina dell’Astronomical Picture of the Day grazie a un tetrastico di anelli coronali. Gli anelli sono spesso di dimensioni tali che potrebbero avvolgere completamente la Terra; autentiche sculture di plasma relativamente stabili, in grado di persistere giorni, dando così a Vanoni, tra il 2024 e il 2025, l’occasione di ritrarle dal suo giardino di casa, a Mantova.