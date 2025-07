West Nile Virus. Bulbarelli (Fd’I): attenzione e prevenzione. Serve la collaborazione di tutti

MANTOVA Come mantovana, sono particolarmente attenta alla situazione del West Nile Virus nel nostro territorio. Mantova è infatti tra i territori sottoposti a sorveglianza. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e promuovere tutte le azioni di prevenzione e sorveglianza per tutelare la salute pubblica. Ringrazio Regione Lombardia e le ATS per il monitoraggio costante e per il lavoro svolto insieme ai Comuni. Il sistema di sorveglianza integrata in Lombardia è collaudato ed efficace, grazie a test specifici la sicurezza della donazione di sangue è garantita anche nelle aree sottoposte a controllo. Invito tutti i cittadini a prendere piccoli ma utili accorgimenti per limitare la proliferazione delle zanzare, come svuotare regolarmente i sottovasi e contenitori d’acqua stagnante, utilizzare zanzariere, repellenti o diffusori ambientali. La salute pubblica dipende anche da queste misure di prevenzione ambientale, che richiedono responsabilità e collaborazione da parte di tutti”, così ha dichiarato il consigliere Paola Bulbarelli dopo la notizia del primo caso riscontrato a Milano (una donna di 38 anni) e di una donna di 68 anni di Pavia ricoverata, seppur in condizioni non gravi.