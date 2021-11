Le Frecce tricolori raccontante dal comandante Zanovello

MANTOVA Giovedì 11 Novembre ha avuto luogo, presso il Ristorante “Rigoletto” di Mantova il consueto Meeting quindicinale del Lions Club Mantova Ducale.

Ospiti del Presidente, Stefano Cimarosti, sono stati, oltre i Soci e alcuni Convitati, il Pilota dell’Areonautica Militare Comandante Gianluigi Zanovello, il Pilota Antonio De Marchi e il Comandante della Polizia Stradale di Ostiglia Stefano Esposito.

Nel corso della serata il Comandante Zanovello, che opera nell’Areonautica Italiana dal 1975 e ha svolto il ruolo dapprima di pilota gregario, poi di leader in volo e quindi di Comandante del 313 Gruppo delle Frecce Tricolori, ha magistralmente illustrato le principali caratteristiche del volo acrobatico, sia in solitaria che in un gruppo di 10 aerei sottolineando le peculiarità di competenza tecnica ma anche psicologica che non solo il leader, ma l’intero team di piloti deve avere. La relazione è stata seguita dai Soci e dai Convitati presenti con particolare interesse, espresso dalle numerose domande finali.

Il Comandante Zanovello, attivo come Pilota Civile sino al 2019, collabora attualmente con diverse Istituzioni nell’ambito della sicurezza e della ottimizzazione delle risorse.