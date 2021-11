Ripartito l’hub vaccinale ‘La Favorita’

MANTOVA È ripartita oggi con 1.000 somministrazioni l’attività vaccinale all’hub ‘La Favorita’ di Mantova. Il personale sta lavorando a pieno ritmo per garantire sia la vaccinazione anti-Covid che la vaccinazione antinfluenzale.

Asst ha scelto di allestire nuovamente la struttura per poter fare fronte alla ripresa dell’ondata pandemica a cui si è assistito negli ultimi giorni e alle numerose richieste di vaccino, legate alla somministrazione della terza dose.

L’edificio di via Melchiorre Gioia 3, già in uso dal 3 aprile 2020 al 30 ottobre 2021, permetterà di assicurare una gestione ottimale della campagna, riducendo i disagi per gli utenti e organizzando al meglio il lavoro dei professionisti. Il centro vaccinale sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 15, il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.