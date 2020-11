In arrivo buoni spesa per sostenere le famiglie in difficoltà

SAN GIORGIO BIGARELLO – E’ stato erogato un nuovo fondo da destinare ai Comuni per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa, come è avvenuto durante la prima fase della crisi epidemiologica.

Anche per il Comune di San Giorgio Bigarello, a partire dal 30 novembre e fino al 7 dicembre, sarà possibile effettuare le domande al nuovo bando per l’erogazione dei buoni per l’acquisto di beni alimentari presso gli esercenti convenzionati. Potranno accedere alla misura prevista i residenti nel Comune di San Giorgio Bigarello, regolarmente soggiornanti, che abbiano modificato la propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza e abbiano un patrimonio mobiliare al 31 ottobre 2020 inferiore a 5mila euro. L’importo dei buoni è così definito: i nuclei composti da una sola persona riceveranno 150 euro, quelli composti da due persone 250 euro. Ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo viene riconosciuta la quota aggiuntiva di 50 euro per ogni persona, fino ad un massimo di 400 euro. «Siamo soddisfatti che siano stati destinati nuovi fondi per i buoni spesa anche durante questa fase dell’emergenza. Gli uffici comunali dei Servizi Sociali sono pronti a ricevere le domande dal 30 novembre e a programmare le loro attività per dare risposta, appena possibile, alle richieste che perverranno – riferisce l’assessore A lberto Germiniasi -. Auspichiamo che anche questo contributo possa aiutare le famiglie a soddisfare i propri bisogni, anche in vista delle imminenti festività natalizie. Organizzeremo, poi, anche un servizio di consegna a domicilio dei buoni per le famiglie che ne avranno diritto».

Per tutte le informazioni sui criteri di accesso al bando, sulla modulistica da scaricare e compilare e sull’invio della stessa al Comune di San Giorgio Bigarello, si consiglia di visitare il sito comune.sangiorgiobigarello.mn.it. (mv)